لبنان | من أجل إنترنت آمن.. إجراءات وتدابير من قوى الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “ضمن الحملة التي أطلقتها قوى الامن الداخلي لمناسبة اليوم العالمي للانترنت الآمن لتعزيز الاستخدام السليم والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب، يجدر الذكر أن الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت قد تزايدت بشكل لافت وسريع، مما سمح باستخدامها لغايات متعددة منها التسوق، الترفيه، التواصل الإجتماعي، وتبادل الرسائل والصور والبيانات والفيديوهات. وفي المقابل، تزايدت المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجه مجتمعنا نتيجة الإستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت.”

ولفتت الى أنها تعرض في الرابط المرفق بعض الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها على شبكة الإنترنت:

http://www.isf.gov.lb/ar/cybersecurity/money