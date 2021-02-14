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لبنان | مستشفى عين وزين: بدء استقبال الراغبين بالتلقيح اعتباراً من غدٍ الاثنين

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 7:43 مساءً

مستشفى عين وزين

أعلن مستشفى “عين وزين ميديكال فيلدج”، في بيان، استمرار التدريبات الميدانية والعملية في مركز التلقيح ضد فيروس قبل الإعلان رسميا عن بدء العمل في المركز لاستقبال أهلنا الراغبين بالحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وأعلن “ستمرار الإجتماعات اليومية سواء مع وزارة الصحة العامة للاطلاع على آخر المستجدات، ومع خلية الأزمة المركزية في الشوف، ومع مؤسسة فرح الإجتماعية وخلايا الأزمة المحلية، بهدف التواصل مع المجتمع ومع أهلنا لنشر التوعية ولتسهيل عملية تسجيل الأسماء عبر منصة وزارة الصحة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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