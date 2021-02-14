لبنان | نقيب الأطباء بعد تلقيه اللقاح: لا صحة ولا اقتصاد من دون لقاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

صرّح نقيب الأطباء، شرف أبو شرف، بعد تلقيه اللقاح في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت انه: “لا صحة ولا اقتصاد من دون لقاح ومناعة جماعية سريعة. اللقاح فعّال وآمن. هذا ما أثبتته الدراسات العلمية بالإضافة إلى ان أكثر من 300 مليون شخص تلقوا اللقاح حتى الآن”.

واضاف: “المستشفيات مكتظة والطوارئ مليئة والمضاعفات خطيرة وعدد الوفيات في ازدياد مضطرد. لا علاج للجائحة الا بالتدابير الوقائية واللقاح”.

وختم قائلاً: تلقحوا!”