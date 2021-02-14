لبنان | لبنان على موعد مع “joyce”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بخاصة الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الثلاثاء حيث يتأثر تدريجا بالمنخفض الجوي Joyce والذي يحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ورياحا شديدة ويستمر حتى مساء الخميس حيث يتحول الى موجات من الصقيع.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم إجمالا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة نهارا مع رياح ناشطة، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة واحتمال تساقط حبات من البرد، تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ70 كم/س، كما تتدنى درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويتساقط معها الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم إجمالا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطارا غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 75 كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1100 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال 800 متر إجمالا وما دون ذلك في بعض المناطق الداخلية والشمالية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، الداخل من 5 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,25.

– ساعة غروب الشمس: 17,20.