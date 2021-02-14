اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | حراك المتعاقدين بحث في تحركات ما بعد تعليق الاضراب

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ 37 ثانية

المدارس

عقد حراك المتعاقدين اجتماعا عبر تقنية “زوم” لدراسة وبلورة آخر التطورات الميدانية والسياسية والإعلامية بعد قرار تعليق الإضراب الذي صدر منذ أسبوع من كل وحدات الحراك على مختلف الوحدات اللبنانية.

الإجتماع الذي حضره أساتذة من مختلف المناطق ومن مختلف اللجان، جاء تمهيدا للتحرك المقبل أمام مقر إنعقاد جلسة مجلس النواب بعد تحديدها. وأيد المجتمعون الدعوة إلى التحرك ودعوا الأساتذة إلى الإستعداد للنزول إلى الشارع مجددا عند صدور تاريخ محدد للجلسة من أجل الضغط على المجلس النيابي من أجل إقرار القانون المعجل المكرر المقترح من قبل كتلة “الوفاء للمقاومة”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا