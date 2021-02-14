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لبنان | بالفيديو – أبيض يتلقى لقاح “كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعتين

الدكتور فراس أبيض

تلقى مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض لقاح فيروس اليوم الأحد. ونشر أبيض فيديو عبر “تويتر” يوثق لحظة تلقيه لقاح كورونا.
وعلّق الابيض على الفيديو بالقول: “الافعال اهم من الاقوال”. اضاف: “خلونا ناخد اللقاح، ونحمي حالنا ومجتمعنا”.

يذكر أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا انطلقت صباح اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وزير الصحة العامة حمد حسن، وبمشاركة رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس المستشفى الدكتور فراس الابيض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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