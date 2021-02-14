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لبنان | حسن: تحقق الهدف المنشود

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وزير الصحة حمد حسن

بعد وصول الدفعة الاولى من لقاح الى لبنان، اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “الهدف المنشود تحقق وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية رغم العقبات الجسام ورغم بعض التشكيك والتشويش”.

وقال في تغريدة عبر حسابه على توتير: “اللقاح سلاح ناجح وحاسم في محاربة الوباء؛ علينا الإقبال بالتسجيل على المنصة والتشدد بالوقاية والإجراءات”.

اضاف: “ما عادت محرزة المغامرة والمفاضلة، حماية الغاليين علينا صارت بين إيدينا”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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