لبنان | البنك الدولي: لا للواسطة بتوزيع اللقاحات في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

لفت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إلى أنه “تم تسليم الحكومة في لبنان، اليوم السبت، 28 ألف جرعة لقاح فيروس كورونا من أصل 2 مليون جرعة من المقرر وصولوها خلال الأسابيع القادمة”.

وجدد تأكيده عبر “تويتر”، أن “توزيع اللقاحات سيكون حسب الفئات ذات الأولوية. سجلوا الآن”. وأرفق تغريدته بوسم لا للواسطة.

يشار إلى أن الشحنة الأولى من لقاحات فايزر، قد وصلت اليوم عبر طائرة شحن الى مطار بيروت الدولي.