لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 2906 إصابة جديدة بكورونا (2887 محلية و19 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 336992′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’46 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 3961′.