لبنان | نبيل فهد: اقتصاد لبنان حر وأصحاب المحال يمكنهم أن يسعّروا السلع كما يريدون

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 09:15 مساءً - منذ 4 دقائق

أشار نقيب السوبرماركت في ​لبنان​ ​نبيل فهد​، إلى ان “الدعم فيه الكثير من المشاكل ليس فقط في موضوع المواد الغذائية”، لافتاً إلى أن “وزير ال​اقتصاد​ طرح منذ شهرين خطة لتغيير نشاط الدعم، لحل كل مشاكل المواطنين وعد الاشتكاء من اختفاء المواد المندعومة من التخزين أو التهريب”.

ولفت فهد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “موضوع الأسعار أساسه المنافسة، وبإقفال المؤسسات حوالي 4 أسابيع، هذه المنافسة لم تعد موجودة، ومن أقفل المحلات في هذا القطاع لم يأخذ هذا الموضوع بالاعتبار”.

كما شدد على أن “اقتصاد لبنان حر، وأصحاب المحال يمكنهم أن يسعّروا السلع كما يريدون، والمواطن هو المراقب الاول الذي يحجم عن شراء السلعة من مكان ما إذا كان سعرها مرتفعاً مثلا. نحن علينا ان نشجع المحلات دائما ان تعلن اسعارها، الأمر الذي يشجع المنافسة”.