لبنان | مكتب وزير المال: لم نستلم اي كتاب حول التدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 09:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

في تطور متعلق بالتدقيق الجنائي الذي ينتظر اجابات من حاكم مصرف لبنان على اسئلة شركة الفاريز، اكد المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني انه ووفقا للاصول القانونية لم يصل حتى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم الجمعة اي كتاب من الحاكم حول التدقيق الجنائي.

واضاف بيان المكتب الاعلامي لوزني، ان “ما يسري على موضوع التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات الى شركة كهرباء لبنان”، وتساءل المكتب الاعلامي: “إلا اذا كانت ثمة اصول قانونية جديدة هي المراسلة عبر الاعلام”.