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لبنان | تعميم صورة موقوف بجرم سلب بقوّة السلاح.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 09:15 مساءً - منذ ساعتين
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“من خلال التوسّع بالتحقيق مع الموقوف: م. أ. (مواليد عام 1996، لبناني) لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه -بالاشتراك مع شخص آخر- بعددٍ من عمليات السلب بقوة السّلاح في مناطق من محافظة جبل لبنان، وتعاطيه المخدّرات.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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