لبنان | توضيحٌ جديد من قوى الأمن حول أذونات الخروج

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 4 دقائق

أوضحت قوى الامن الداخلي على حسابها عبر تويتر أنه يتم الاستحصال على إذن الخروج بشكل شخصي ولا يشمل أي فرد من أفراد العائلة.

وأضافت, الى جميع الاشخاص المستثنين من طلب إذن التجول، يجب عليهم طلب إذن خاص على المنصة لدخول السوبرماركت على سبيل المثال العسكريون والاعلاميون\.

وتابعت: “يحظر التجوّل ايام الآحاد والاعطال الرسمية لأشخاص غير مستثنين من قرار الاقفال العام, بحيث يتم وقف طلب الاذونات من المنصة إلا في الحالات الطارئة”‘.