لبنان | دياب: البصمات التي تركها الرئيس رفيق الحريري ستبقى حاضرة في تاريخ لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 11 دقيقة

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بيان جاء فيه أن لبنان يفتقد اليوم إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بما كان يمثله من حضور وتأثير وامكانات وظفهم في خدمة لبنان.

واعتبر دياب أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيبقى في ذاكرة اللبنانيين وفي الوطن الذي أحبه، كما أن البصمات التي تركها الرئيس الشهيد ستبقى حاضرة في تاريخ لبنان.

وختم البيان قائلا :” رحم الله الرئيس الشهيد وكل شهداء هذا الوطن الذي يعبر اليوم مرحلة صعبة تحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة”.