لبنان | الاسمر: الانهيار اصاب كل مقومات البلاد فماذا تنتظرون ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 2:13 مساءً

قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في تصريح “توالت في الآونة الاخيرة على لبنان سلسلة تصنيفات من المؤسسات والوكالات المالية والدولية التي وضعت لبنان في درجات متدنية جدا . فمؤسسة لافساد اللبنانية التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة الفساد ودعم الشفافية صنفت لبنان بتراجع 5 نقاط عن العام 2012 لارتفاع نسبة الفساد في ادارة شؤون البلاد ، ومؤسسة موديز للتصنيف الائتماني وضعت لبنان في المرتبة الاخيرة من لائحتها السنوية ، والابرز من هذه التصنيفات ، تصنيف لجنة الاسواق الناشئة التي سحبت الليرة اللبنانية من التداول في الاسواق المالية العالمية وصنفت لبنان بعد فنزويلا بنسبة تضخم الاكبر في العالم 365 في المئة .

امام هول هذه التصنيفات التي ان دلت على شيء فهي تدل على ان ادارة لبنان فشلت كليا منذ سنوات عديدة وشعبه يعيش تحت رحمة السياسيين الذين مازالوا غير آبهين بهذه التصنيفات ونتائجها على المستويات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على الشعب اللبناني باسره بكل فئاته واطيافه . كل ذلك يحصل بغياب حكومة فاعلة وسلطة قادرة على انقاذ الشعب من الهلاك المحتم وسط جائحة كورونا التي بدأت تخطف الكبير والصغير ، وتترك انعكاسات خطيرة على كل المستويات .

ان الاتحاد العمالي العام لا يسعه إلا ان يكرر نداءاته الى كل المسؤولين السياسيين المعنيين للعمل سريعا على تشكيل حكومة وطنية جامعة تقوم بمهامها الانقاذية ومعالجة الازمات المتراكمة نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة وتعيد الثقة الى الشعب اللبناني الذي تحمل وحده كلفة هذه السياسات التي اوصلت البلاد الى ما نحن عليه .

كفى ، كفى ، الانهيار اصاب كل مقومات البلاد ، ماذا تنتظرون ؟ ماذا تريدون ؟ بالله عليكم تداركوا الامور وبادروا الى انقاذ ما تبقى من البلاد باسرع ما يمكن اليوم قبل الغد .