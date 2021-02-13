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لبنان | شريم: عنوان المرحلة هو المماطلة وكأنّ في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ 43 دقيقة

غادة شريم

كتبت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “اعلان وزير المالية اليوم عدم تسلمه رد مصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي يؤكد مرة جديدة ان عنوان المرحلة هو المماطلة وكأنّ في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق، يبقى الاصرار عليه ضرورة قصوى، فالاموال تبخرت والحقيقة يجب ان تظهر وعلى المرتكب ايّا يكن ان يُحاسب!
البلد يتهاوى والناس يختنقون!”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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