لبنان | أبيض: طاقمنا سيكون بجدارة من بين الأوائل الذين يتلقون اللقاح

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض صورًا على حسابه عبر تويتر لمركز لقاح كورونا في مستشفى الحريري.

وقال: “في أقل من 24 ساعة، بعد مرور عام تقريباً على استقبال مستشفى رفيق الحريري الجامعي لأول مريض بفيروس كورونا في لبنان، ثم مئات آخرين، سيكون طاقمنا، بجدارة، من بين أوائل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتلقون اللقاح. أفضل هدية يمكن للمرء أن يطلبها في يوم عيد الحب”.