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لبنان | أنور الخليل الى وزير الطاقة: انتفض على المعلم وأعد لمؤسسة الكهرباء دورها

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 3 دقائق

النائب أنور الخليل

غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه على “تويتر”: “‏وزير الطاقة يعود لنغمة التهديد بالعتمة ما لم يوفر له المركزي مليار و250 مليون دولار لدفع مستحقات المؤسسة لمتعهدي تشغيل المعامل والبواخر ومقدمي الخدمات بالدولار! 10 سنوات، هدرتم مليارات في معاملكم وتسببتم ب62 في المئة من ديننا العام.
انتفض على المعلم، وأعد للمؤسسة دورها. كفى هدرا لأموال المودعين”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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