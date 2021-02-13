اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | ضوّ: هذا ما يعكسه موقف باريس من إغتيال لقمان سليم

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 8:48 صباحًا

نوفل ضو

رأى منسق عام التجمّع من أجل السيادة نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن: موقف باريس من إغتيال لقمان سليم وإقتصاره على تغريدة عزاء لعائلته من سفيرة فرنسا في بيروت التي غابت عن مراسم الوداع في منزله، وبيان شعري عن الخارجية الفرنسية غاب عنه البعد السياسي للإغتيال يعكس حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عدم “جرح شعور حزب الله وايران” وإصراره على إستبدال قيم فرنسا بالصفقات!.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا