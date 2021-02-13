لبنان | مخزومي: تسوية أمريكية – إيرانية قد تبعد حزب الله عن السيطرة على المجلس النيابي

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

قال النائب فؤاد مخزومي أن “حزب الله يريد حكومة في لبنان، لكن حكومته هو، وهو ممسك بالبلد اليوم”.

وفي حديث لـ”الحدث”، اعتبر مخزومي أن “أي حكومة يسيطر عليها حزب الله لن تلقى دعما دوليا”، واصفا إياها بحكومة حسان دياب2.

ودعا لحكومة مستقلين بالكامل، فـ”الرئيس سعد الحريري جزء من الطبقة الحاكمة التي تظاهر ضدها اللبنانيون، وحكومة يشكلها الحريري لن ترضى بتمرير التدقيق الجنائي”، مضيفا “كلن ساعتا بيفوتوا عالحبس”!

وعن المبادرة الفرنسية، رأى مخزومي أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدي بمبادرته، واغتيال الرئيس رفيق الحريري ثبّت سيطرة حزب الله على البلد، ونحن خائفون اليوم على الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان واحتياطي الذهب، بعدما سرقت الطبقة الحاكمة ثروات البلد وأفلسته.

وتابع “يريدون تمديد الحالة الموجودة في البلد أي تقسيم الغنائم تحت مسمى وفاق وطني”، مستبعدا “أن يتنازل حزب الله عن المجلس النيابي المسيطر عليه، إلا عبر تسوية اميركية -ايرانية”.

وعن اغتيال الناشط لقمان سليم، علّق مخزومي بالقول “تم اغتياله في منطقة على تخوم المنطقة الأمنية لحزب الله، وفليثبت لنا الحزب من الذي قتل سليم”.

و”الاغتيالات منذ الـ2005 تأتي لصالح حزب الله، فهل أصابع الخارجية تعمل لمصلحة حزب الله؟ طالبا تحقيقا دوليا في الجريمة، مؤكدا أنه “لا أؤمن بالقضاء اللبناني اليوم، فالأحزاب هي من تعين القضاة”.