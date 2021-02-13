لبنان | مرتضى تابع موضوع تأمين احتياجات بلدة الطفيل من الأعلاف المدعومة

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى موضوع إيصال الأعلاف المدعومة الى اهالي بلدة الطفيل، فأجرى اتصالات مع المعنيين للسماح بإدخال احتياجات البلدة، حفاظا على أرزاق أهلها وثروتها الحيوانية.

وكان أهالي البلدة ناشدوا مرتضى التدخل للسماح لهم بإدخال الأعلاف اللازمة لتربية الآلاف من رؤوس المواشي التي يعتاشون منها، بعدما منع إدخالها من الأسواق اللبنانية من قبل الاجهزة الامنية، ضمن اجراءات منع التهريب.