لبنان | انقلاب صهريج مازوت في عين التينة.. وفوج إطفاء بيروت يتدخل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:15 مساءً - منذ ساعتين

انقلب صهريج مازوت بعد ظهر اليوم على طريق عام الروشة اتجاه منطقة عين التينة ما أدى الى تضرر سيارتين كانتا مركونتين في المكان واصابة سائق الشاحنة.

وعلى الفور توجهت وحدات الاطفاء والاسعاف والانقاذ من مركز القطاع الأول في فوج اطفاء بيروت الى المكان وعملت على اتخاذ اجراءات السلامة العامة كافة منعاً لأي خطر قد يحصل جراء تسرب مادة المازوت في المحلة.

هذا وعملت فرقة الإنقاذ في الفوج على فرش كميات كبيرة من الرمول بواسطة آلية (بوبكات) على امتداد الطريق الذي حصل فيه الحادث وصولاً الى الطريق العام وذلك لامتصاص المادة المتسربة منعاً لحصول حوادث انزلاق.