لبنان | وفيات كورونا في لبنان تنخفض.. والإصابات إلى ما دون “3000”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:15 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 8:20 مساءً

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2934 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 334086 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2923 حالة إصابة بين المقيمين و11 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 3915”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2302، من بينها 935 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 19195، منها 2290 فحصًا في المطار”.