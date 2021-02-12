لبنان | كتاب من مصرف لبنان لوزير المال بشأن التدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 04:20 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مصرف لبنان انه وفقاً للاصول القانونية ارسل كتابا الى وزير المالية يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها.

وشدد، في بيان، على ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data Protection Regulation (GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية.