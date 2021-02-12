لبنان | “الصحة” تداهم مستودعاً يحتوي على مستلزمات طبية في الحمرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 1:34 مساءً

دهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وفريق من الوزارة لمستودع في منطقة الحمرا بعد معلومات عن احتوائه على مستلزمات طبية مدعومة.

وصرّح وزير الصحة حمد حسن على الأثر، وقال: “إزالة معدّات طبّية من مكانها في المستودع يُعدّ أمراً مشبوهاً خصوصاً أنّ فواتير هذا المكان تُغطّي هذه المواد على أنها مدعومة”.

وأضاف، “الزيارة اليوم تأتي في إطار عمليّة توثيقيّة تفتيشيّة وقد شكّلنا لجنة لمتابعة ملفّ المعدّات الطبّية المدعومة”.