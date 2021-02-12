لبنان | الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم او تجديد الدخول الى مباني الامن العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان،عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقار الأمن العام ابتداء من تاريخ 12/ 02/ 2021 ولغاية تاريخ 12/ 03/ 2021.

تقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام ، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل.

لمزيد من المعلومات والإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت.