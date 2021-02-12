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لبنان | الامن العام: تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم او تجديد الدخول الى مباني الامن العام

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الأمن العام

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان،عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقار الأمن العام ابتداء من تاريخ 12/ 02/ 2021 ولغاية تاريخ 12/ 03/ 2021.

تقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام ، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل.

لمزيد من المعلومات والإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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