لبنان | دولار السوق السوداء ثابت… والأزمة الاقتصادية إلى مزيد من التفاقم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 10:59 صباحًا

يتم التداول صباح اليوم الجمعة بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين “8780 – 8810” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر اقفال السوق مساء امس.

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة لم تستثن أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي يسجل اليوم حوالي 8800 ليرة في السوق السوداء بعدما كان مثبتا لسنوات على 1500 ليرة لبنانية.