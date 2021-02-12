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لبنان | الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 ثانية

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني – في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد15):
* أعشاب (عدد4) : حملايا – قب الياس – دير قانون رأس العين.
وأشجار في : عين تورين.
* منازل (عدد4) : بعلبك – تل أندي – بشري – سطح مبنى في تعلبايا.
* سيارات (عدد1) : دراجة نارية وأعشاب في الربوة.
* مؤسسات (عدد2) : داخل مستودع تابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء في سن الفيل – داخل فرن في خلده.
* كهرباء (عدد2) : اسلاك في قب الياس – داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في الروضة.
* مختلف (عدد2) : إطارات في الضبية – بستان ليمون في الحيصة.

– نقل وإسعاف (عدد15):
حوادث (عدد8): حي السلم – برج البراجنة – العقيبة – عائشة بكار – الغبيري – الشويفات – الشياح – المنصورية.
حوادث سير (عدد5): طريق عام الشبريحا ونقل جريحين إلى المستشفى – طريق المطار ونقل جريحة إلى المستشفى – طريق ضهر البيدر وإنقاذ مصاب من داخل سيارته – كورنيش المزرعة ونقل جريحين إلى المستشفى – نقطة المصنع الحدودية ونقل جريح إلى المستشفى.
نقل جثث(عدد2) : من الشاطئ الشمالي في صور إلى المستشفى – من قصقص إلى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 30 مهمة

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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