لبنان | المتعاقدون بالساعة في اللبنانية: مستمرون في الاضراب حتى إقرار ملف التفرغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان “الاستمرار في الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي حتى إقرار ملف التفرغ، لأن المسؤولين عن هذا الملف تمادوا في تجاهلهم حقوقنا المشروعة ولم يجدوا الحلول المناسبة له”.

ولفتوا الى “ان الملف ما زال قابعا في أروقة وزارة التربية والتعليم بحجة دراسته واستكماله، ورئيس الجامعة لم يمارس دوره في تدوير الزوايا لتخفيف الضغط عن كواهلنا، فصدورنا لم تعد تحتمل السهام من زميل ولا من قريب أو بعيد”.