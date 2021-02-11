لبنان | دولار السوق السوداء يقترب من الـ9000 ليرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 20 دقيقة

ترواح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم ما بين 8775 ليرة للشراء و8825 ليرة للمبيع.

وكان سجّل دولار السوق السوداء صباح اليوم 8780 ليرة للشراء و8810 ليرة للمبيع.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.