لبنان | بترا خوري تحدد السبب وراء الدعوة لارتداء كمامتين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أشارت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للشؤون الصحية بترا خوري، الى أن “السبب الرئيسي لدعوتنا الى ارتداء كمامتين وليس كمامة واحدة هي التحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد خصوصا النسخة المتحورة التي أتت من المملكة المتحدة”.

وشددت خوري في تصريح تلفزيوني على أن “ما يشجعنا على هذه الدعوة هو دراسة أميركية حديثة أثبتت أن من ارتدى كمامتين حمى مفسه بأكثر من 90 بالمئة، والحماية هي من الحصول على الفيروس أو نقله الى اشخاص آخرين، وهو أمر أساسي بظل تفشي كورونا في المجتمع”.