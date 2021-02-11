لبنان | تدابير سير عند مدخل اللويزة على المسلك المؤدي إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 07:29 مساءً - منذ 25 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفريات لتمديد شبكة ألياف ضوئية عند مدخل اللويزة، على المسلك المؤدي إلى بيروت، وذلك اعتبارا من الساعة 7:00 من يوم الجمعة في 12-2-2021، ولمدّة أربعة أيّام، من دون أن يتم منع المرور أو تحويل للسير.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.