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لبنان | لارا خرجت من منزلها ولم تعد في بعلبك

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 07:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعلبك

صـدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

“تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

لارا نايف البرجي (مواليد 1987، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 3-11-2020، منزل ذويها في مدينة بعلبك، ولم تَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 370400-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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