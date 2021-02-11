لبنان | قرار بفتح المساجد غداً لإقامة صلاة الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ 41 دقيقة

أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان قرارا استثنائيا بفتح المساجد ظهر يوم الجمعة 12-2-2021 لإقامة صلاة الجمعة فقط، داعية المصلين الى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة والتي بينتها في البيانات السابقة التي ينبغي التقيد بها لأداء الصلاة على أن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين.

وعممت على رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا.