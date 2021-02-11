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لبنان | القاضي رمضان ترأس اجتماعاً أمنياً لمتابعة مسار التحقيقات في جريمة اغتيال سليم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

لقمان سليم

ترأس النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، في مكتبه في قصر العدل في صيدا، اجتماعا أمنيا موسعا مع قادة الاجهزة الامنية والعسكرية في الجنوب، وذلك لمتابعة مسار التحقيقات في جريمة قتل الناشط لقمان سليم.

حضر الاجتماع كل من: رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العقيد سهيل حرب، رئيس شعبة المعلومات في الجنوب العقيد زاهر عاصي، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد غسان شمس الدين ومساعده العقيد حسين عسيران، المدير الاقليمي لامن الدولة في الجنوب العقيد فادي قرانوح، مدير الامن العام في الجنوب العقيد علي حطيط وآمر فصيلة درك جويا النقيب احمد خريس وآمر فصيلة درك النبطية الرائد حسن حمود.

وجرى خلال الاجتماع “تأكيد مواصلة التحقيقات والتنسيق التام ما بين الاجهزة الامنية للتوصل الى كشف الفاعلين”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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