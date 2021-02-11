لبنان | حضور دبلوماسي واسع في مراسم تشييع “لقمان سليم”.. وهذه أبرز المواقف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أقيمت مراسم تشييع الناشط لقمان سليم في حارة حريك بحضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والديبلوماسية وأهالي الراحل وأقاربه.

وقد شددت والدة لقمان سليم السيدة سلمى سليم خلال مراسم وداع إبنها في دارتهم في حارة حريك على أن “امنيتي ان تحكّموا عقلكم وتتناقشوا وتتحاوروا لمعرفة ان كنتم تريدون بناء وطن يليق بتضحيات لقمان”.

وأضافت: “أطلب من الشباب اللبناني الاستمرار في المبادئ التي ناضل من اجلها لقمان وادعوهم الى القبول بفكرة الحوار وعدم استخدام الا لغة العقل والمنطق فالسلاح لا يفيد البلد”.

السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل:

رحيل لقمان سليم خسارة شخصية بالنسبة إليّ وتعازيّ للعائلة ولن ننسى سليم وعمله لا يسمح لنا بنسيان ما حصل في السنوات الأخيرة في هذا البلد ونريد تحقيقاً شفافاً.

السفيرة الأميركية دورثي شيا:

سنقوم بما في وسعنا لإكمال إرثه وسنحمل ذكرى لقمان في داخلنا.

لقمان خسارة كبيرة للبنانيين الأحرار.

قتل لقمان سليم كان عملاً بربريًّا لا يُنسى وغير مقبول وسندفع باتجاه العدالة والمحاسبة.

السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتسكد:

قلوبنا حزينة ونريد العدالة.