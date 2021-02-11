لبنان | بعد انخفاض طفيف مساء أمس.. إليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:21 صباحاً - منذ 40 دقيقة

سجل سعرُ صرف الدولار صباح اليوم الخميس في السوق الموازية ما بين 8780 – 8810 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، ما بين 8820 و8870 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بينما سجل صباحاً ما بين 8840 و8800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.