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لبنان | بعد انخفاض طفيف مساء أمس.. إليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:21 صباحاً - منذ 40 دقيقة

سعر صرف الدولار

سجل سعرُ صرف الدولار صباح اليوم الخميس في السوق الموازية ما بين 8780 – 8810 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، ما بين 8820 و8870 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بينما سجل صباحاً ما بين 8840 و8800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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