لبنان | البروفيسور رياشي يكشف عن خبر سيئ للمتعافين من كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:21 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أكد رئيس قسم أمراض الرئة والإنعاش الطبي في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس البروفيسور موسى رياشي في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 100.5″ أن ” لم يشفَ أحد بالكامل من فيروس كورونا بالنسبة للرئتين، واستحدثنا وحدة تأهيل في مستشفى أوتيل ديو للذين أصيبوا بقوة وتضرروا من كورونا”.

ولفت إلى أن “من مهمّة وحدة الأمراض الرئوية أيضاً العلاج النفسي للمتضررين من كورونا”، موضحاً أن “كلفة العلاج مغطاة من قبل الضمان والمؤسسات الضامنة وهي مهمّة لمتعافي كورونا للعودة إلى حياتهم الطبيعية”.