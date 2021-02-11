لبنان | الجيش: خروقات جوية للجيش الإسرائيلي فوق الاجواء اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 01:08 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:”بتاريخ 10 /2 /2021 الساعة 10.45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى بلدة البترون، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,00 من فوق بلدة يارون.

وما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.