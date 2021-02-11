اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الجيش: خروقات جوية للجيش الإسرائيلي فوق الاجواء اللبنانية

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 01:08 صباحاً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:”بتاريخ 10 /2 /2021 الساعة 10.45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى بلدة البترون، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,00 من فوق بلدة يارون.

وما بين الساعة 12.15 والساعة 19.10، تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا