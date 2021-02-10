لبنان | قرار جديد من إدارة مزار سيدة حريصا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

اعلنت إدارة مزار سيّدة لبنان- حريصا، في بيان، انه “تنفيذًا لأحكام قرار مجلس الوزراء القاضي بالإقفال العام، ومع صدور تحديث استراتيجيّة مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، وعطفًا على تعميم صاحب الغبطة والنيافة بشأن إثنين الرماد، “سيتم فتح المزار حصرًا لزيارة القربان الأقدس في كنيسة أم النور”الساعة السابعة صباحًا لغاية الساعة الخامسة عضراً، وسيتم نقل الاحتفال بالذبيحة الإلهية عند الساعة العاشرة صباحًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي “من دون تواجد مؤمنين”.

ولفتت الى “إيقاف الاحتفال بالقداسات وباقي الأسرار، وإقفال كافة الكنائس والبوابة المؤدّية إلى تمثال العذراء، واعتماد أقصى إجراءات السلامة والصحّة المهنيّة، وقواعد الوقاية والحماية والتباعد الجسديّ”.

أمّا، في ما يخصّ نظام الاحتفالات في زمن الصوم المبارك:

– إثنين الرماد: المجال مفتوح للمؤمنين بالتبرّك بالرماد طيلة النهار.

– أيّام الجمعة من زمن الصوم: تحتفل جماعة الكهنة في المزار بصلاة المساء وزياح الصليب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند الساعة 7.15 مساءً.