لبنان | السفير المصري يؤكد استمرار دعم بلاده للشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 5 ساعات

صرح سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي أنه استجابة لطلب الجانب اللبناني، “وصلت إلى مطار رفيق الحريري شحنة جديدة، للأسبوع الثاني على التوالي، من عقار الريمديسفير المستخدم في بروتوكلات علاج الحالات المتقدمة من الكورونا، وذلك في اطار جسر المساعدات المصرية المستمر منذ انفجار مرفأ بيروت، وكمساهمة لدعم الاحتياجات الدوائية للبنان الشقيق.

وأكد علوي أن مصر مستمرة في دعم الشعب اللبناني الشقيق حتي يجتاز أزمته الحالية.