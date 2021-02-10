لبنان | تجار الأشرفية استنكروا التوقف عن تسديد التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 16 دقيقة

استنكرت “جمعية تجار الأشرفية” “التوقف عن تسديد الجزء الأول من التعويضات للمنازل المتضررة من انفجار المرفأ والإحجام عن البدء بدفع التعويضات للمؤسسات التجارية، بعد أكثر من ستة أشهر على الجريمة وفي ظل مسلسلات الحجر المتتالية وما تصيب الجسم التجاري من خسائر فادحة، خصوصا في منطقة بيروت الأولى المنكوبة”، ورأت أن “التصرف اللامبالي وإن دل على شيء فعلى استهتار المسؤولين لمصالح اللبنانيين وديمومة عملهم وحتى ديمومة حياتهم وبقائهم في أرضهم”.

وناشدت الجمعية، في بيان، المعنيين “تحويل المبالغ المرصودة لهذه الغاية وتسليمها إلى الجيش ليوزعها على مستحقيها من دون تأخير، بالاضافة إلى ضرورة رصد المبالغ المتبقية من التعويضات لدفعها مرة واحدة”.