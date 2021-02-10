لبنان | الدفاع المدني: 78 مهمة خلال 48 ساعة الماضية

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني – في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 48 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد37):
* أعشاب (عدد19) : قب الياس (2) – لالا – البيرة/الشوف – مشقيتي – راس المتن – بخعون – داريا – كفرحزير – النميرية – دوما.
وأشجار حرجية في: نهر ابراهيم – حرار – فتري – بيت يونس – ايطو – كفيفان – حي
مرقص/زغرتا.
بستان في خربة قنافار.
* منازل (عدد3) : خلده – المنصورية – الضبية.
* سيارات (عدد6) : النبطية – الرميلة – العبادية – بعذران – الحيصة – المنية.
* مؤسسات (عدد2): محل في ببنين – داخل معمل للصابون في جل الديب.
* كهرباء (عدد2) : مولد في : الأرز – أسلاك داخل مبنى قيد الانشاء في الاشرفية.
* نفايات (عدد3) : جورة القطين.
وإطارات وأخشاب في بياقوت.
وأشجار في الجناح.
* مختلف (عدد2) : داخل مرآب في طرابلس – داخل مخيم للنازحين في بر الياس.
– نقل وإسعاف (عدد33):
حوادث (عدد27): القليعات – الحمرا (2) – المقاصد – برج أبي حيدر – مجدل عنجر – إده – برج حمود (3)- بشامون – برج البراجنة (2) – المنصورية – طريق الجديدة – شارع حمد – جل البحر – حي السلم – جاج – جعيتا – الفرزل – شحيم – حارة حريك (2)- عاليه – الحوش – وطى المصيطبة.
حوادث سير (عدد6): طريق المطار ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام (النبطية-شوكين) ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام الروضة/البقاع ونقل جريح إلى المستشفى – صور ونقل جريح إلى المستشفى – الحمرا ونقل جريح إلى المستشفى – عميق وإنقاذ جريح من داخل سيارته.
– إغاثة وإنقاذ (عدد4) : إنقاذ مواطن إثر تعرضه لحادث عمل في مرفأ بيروت ونقله إلى المستشفى – فتح باب مصعد في طريق الجديدة وإنقاذ مواطن محتجز بداخله – فتح باب منزل في نيو الروضة – فتح باب منزل في برج حمود.
– خدمات عامة (عدد4) : بعورته – حمانا – بحمدون – القرعون.
مجموع المهام المنفذة خلال الـ48 ساعة الأخيرة : 78 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.