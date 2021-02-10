لبنان | مياه لبنان الجنوبي: رسوم مياه 2021 قيد التحصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لجميع المشتركين، أنها وضعت قيد التحصيل رسوم مياه 2021، ويتوجب تسديدها الى جباة المؤسسة أو في أحد مكاتب المؤسسة أو لدى شركة OMT أو شركة Cash United أو الدفع أونلاين عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة www.slwe.gov.lb.

ودعت المشتركين المتخلفين عن تسديد بدلات المياه عن العام 2020 والأعوام السابقة لها، إلى “المبادرة إلى تسوية أوضاعهم والاستفادة من نظام تقسيط الرسوم السابقة المتوجبة عليهم على فترة 36 شهرا، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ قاطع لمرور الزمن”.