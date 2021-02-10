لبنان | طقس مستقر في الأيام المقبلة… قبل العاصفة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

يستمر الاستقرار في الاحوال الجوية اليوم وطيلة ايام الاسبوع الحالي. من جهة اخرى، ما زالت التوقعات الجوية تشير الى احتمال وصول طقس ممطر مثلج وبارد جدا منتصف الاسبوع المقبل، وقد يكون الاشد برودة منذ سنوات، والتاكيد لاحقاً اذا ثبتت التوقعات.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٦ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١١ و ١٩ درجة

٢- الجو قليل السحب اجمالا

٣- الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الخميس : قليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجات.

الجمعة : قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجات.