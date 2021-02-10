لبنان | محفوض: عبثا تبحثون عن حكومة في ظل إستمرار حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال رئيس حركة التغيير ايلي محفوض: “عبثا تبحثون عن حكومة في ظل إستمرار حزب الله وفي حال تشكلت فليتضمن بيانها الوزاري “بعد الانسحاب الاسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلَح لحزب الله”.

وأضاف عبر “تويتر”، “وبالتالي ورشة بناء الدولة تتطلب إستكمال حل القوات الإيرانية مع إنهاء جزر الـ11 قاعدة عسكرية فلسطينية مثل الناعمة وقوسايا”.

​