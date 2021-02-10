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لبنان | بالصور: جريحان في إطلاق النار على “اكسبرس” في برج البراجنة.. نفذه ملثمون!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - فبراير - 2021 12:00 صباحًا

إطلاق نار

إطلاق نار

قام ملثمون يستقلون سيارة مرسيدس ميني غواصة سوداء مفيمة لوحاتها مغطاة بإطلاق النار على “اكسبرس” المدعو محمد دلباني ما ادى إلى اصابته بكتفه بالاضافة إلى اصابة عامل سوري بخاصرته وذلك في برج البراجنة – عين السكة.

ومن المعروف ان دلباني ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر من المنصاربن والمقربين من حزب الله، لا سيما أنه ينشر فيديوهات يتناول بها أخصام الحزب بلغة السخرية والتهديد.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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