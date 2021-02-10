لبنان | ازدياد عدد الإصابات بـ”كورونا” يُقفل هذه البلدة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أصدرت بلدية سحمر وخلية الازمة في البلدة، بيانًا بالمقررات المتخذة بعد اجتماع طارئ للحد من تواصل عدوى فيروس كورونا.

وجاء في البيان التالي:

“نظرا للواقع الصحي الذي وصلنا إليه حيث أن عداد الإصابات بارتفاع متزايد، وبدعوة من البلدية عقد اجتماع طارئ اليوم حضره ممثلون عن الأحزاب والقوى الفاعلة والمخاتير في البلدة. وقرر المجتمعون ما يلي:

1- إقفال البلدة بشكل كامل ابتداء من صباح يوم الخميس في 2021/02/11 لغاية صباح يوم الأحد في 2021/02/14.

2- وقف كل أنواع الزيارات واللقاءات والسهرات وحتى العائلية منها حيث أن معظم الإصابات جراء الإختلاط العائلي.

3- يمنع التنقل داخل البلدة لأي سبب كان، وفي حال أي طارئ يطلب التواصل على أرقام خلية الأزمة الموجود على وسائل التواصل.

4- وقف دخول الباعة المتجولين ضمن فترة الإقفال.

5- يستثنى من وقف التنقل أطقم خلية الأزمة، الفرق الطبية والإسعافية والمراكز الصحية، وأعضاء المجلس البلدي والاختياري.

6- يستثنى من المؤسسات فرن العمار حصرا وهو في كامل الجهوزية لتلبية طلباتكم الى المنازل عبر التواصل على 749 587 /71 أو 663 635 /08.

7- تؤمن الصيدليات جميع طلباتكم من خلال التواصل الهاتفي مع الصيدلية.

8- يطلب من أهالي بلدتنا الكرام تأمين كل ما يلزم من حاجيات منزلية يوم الأربعاء في 2021/02/10 وأي تنقل خلال فترة الإقفال سيعتبر مخالفة يحاسب عليها المخالف وفق القانون.

9- سيصار إلى تفعيل جولات للفرق المكلفة داخل الأحياء لضبط أي تجمع حتى لو كان عائلي.

10- يطلب من كافة أهلنا المخالطين ضرورة إجراء فحص الـ PCR يوم غد الأربعاء حصرا خلال فترة الإقفال”