لبنان | هل يقرع حزب الله طبول الحرب حقاً؟.. الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن ذلك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:18 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 9:50 مساءً

كشف تقدير إسرائيلي جديد أن “حزب الله” اللبناني سيبادر بعملية عسكرية جديدة ضد الجيش الإسرائيلي، أو سلسلة معارك محدودة على الحدود مع لبنان.

وذكرت تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، مساء اليوم الثلاثاء، أن “حزب الله” سيبادر إلى سلسلة معارك محدودة على الحدود مع إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ الحرب الثانية على لبنان، في تموز من عام 2006.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن “حزب الله” لم يتخل عن مفهوم الرد على الهجمات الإسرائيلية، ورغم أنه فشل مرتين في الأشهر الأخيرة للرد على مقتل ناشطين لبنانيين في سوريا، لكنه ما يزال مصمما على الرد.

وشددت الصحيفة على أن تقدير شعبة “أمان” يذكر أن هناك حالة من القلق تسري في أركان الجيش الإسرائيلي من وجود عشرات وربما مئات الصواريخ الدقيقة لدى “حزب الله”، وبأن الرد الإسرائيلي لن يقف عند حد نشر بطاريات المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية”، ولكن يجب البحث عن بدائل أخرى دفاعية.

ونقلت الصحيفة عن لسان أحد الضباط الإسرائيليين الكبار: “إن إسرائيل تتعامل مع أي تهديد صاروخي من قبل حزب الله، سواء بشكل علني أو سري”.

وفي سياق متصل، بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراء مناورات عسكرية عند الحدود اللبنانية مع بلاده، وسيستمر حتى عصر غد، الأربعاء. وأطلق الجيش على التدريب تسمية “عاصفة البرق”.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، كان قد هدد أمس الاثنين، اللبنانيين بدفع “ثمن باهظ” في أي مواجهة عسكرية قادمة مع بلاده.