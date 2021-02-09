لبنان | جمعية تجار الشوف: لتقليص فترة الإقفال حفاظاً على المؤسسات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:18 مساءً - منذ ساعتين

استنكرت جمعية تجار الشوف ما وصفته بـ “الإنتقائية غير المبررة بشأن مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق”، وقالت في بيان:

“بناء على توصية لجنة كورونا وقرار المجلس الأعلى للدفاع بشأن تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، تؤكد جمعية تجار الشوف ولجنة تجار بقعاتا السمقانية استنكارها للانتقائية غير المبررة وغير المدروسة في فتح المحال والمؤسسات التجارية. وتؤكد الجمعية حق المؤسسات التجارية كافة في فتح ابوابها ولو بشكل جزئي ومدروس والإلتزام التام بالتدابير الوقائية المعمول بها، وذلك حفاظا على استمرارية وبقاء هذه المؤسسات والعاملين فيها.

بناء عليه تدعوكم جمعية تجار الشوف الى إعادة النظر في قرار الإقفال وتقليص الفترة الزمنية المشار إليها وذلك حفاظا على هذه المؤسسات وصونا للحد الأدنى من الاقتصاد اللبناني الذي اصبح على حافة الإنهيار التام.”